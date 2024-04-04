Багратян: «Помощь Запада – всего один процент того, что приходит из России»

То, что дает Запад, составляет 1 процент того, что приходит из России. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, комментируя предоставляемую Армении финансовую поддержку.

«Вчера я с большой радостью узнал, что Пашинян добился успеха в Брюсселе. Только в 2024 году мы получим от ЕС 67,5 млн евро (270 разделить на 4), еще 65 млн долларов от США и 7 млн долларов для карабахских армян. То, что дает Запад, это 1 процент того, что приходит от России.

Это хорошо, возможно, этого могло бы и не быть. Спасибо. Но чего вы хотите от русских? В 2024 году приток денежных средств из России составит 14 миллиардов долларов (трансферты 5 миллиардов долларов, экспорт 8 миллиардов долларов и топливные субсидии 1 миллиард долларов). То, что дает Запад, — это 1 процент того, что приходит из России», - написал Багратян.