В министерстве сообщили, что к месту ДТП были немедленно направлены подразделения Низаминской районной пожарной части Госслужбы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что в результате опрокидывания на дороге грузовика Volvo с 30-тонной цистерной произошел разлив пожароопасного битума на 200 кв. м территории. В результате принятых сотрудниками МЧС мер угроза пожара на территории устранена.

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о разливе пожароопасного битума на дороге в результате опрокидывания большегруза вблизи станции метро «Кероглу» в Баку.

* * * 15:50

В Баку на проспекте Гейдара Алиева вблизи станции метро «Кёроглу» перевернулся перевозивший битум большегруз.

В Центре интеллектуального управления транспортом заявили, что в результате ДТП битум разлился на дорогу, движение автомобилей в направлении центра было ограничено. Движение транспорта также затруднено в направлении Бёюкшорского шоссе и станции метро «Кёроглу».

В TƏBİB сообщили, что в 13:04 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с ДТП на проспекте Гейдара Алиева. На место происшествия была немедленно направлена бригада скорой медицинской помощи. Пострадавший в ДТП 56-летний водитель был госпитализирован с травмой и множественными ожогами тела в Сабунчинский медицинский центр. После оказания первой медицинской помощи пострадавшего эвакуировали в Ожоговый центр.