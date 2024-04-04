Токаев о самом крупном бедствии Казахстана

Массовые паводки в Казахстане, начавшиеся в марте, стали самым крупным природным бедствием в республике за последние 80 лет. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, его цитируют местные СМИ.

«Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», — отметил он.

Токаев также рассказал, что для урегулирования ситуации в республике создан штаб во главе с премьер-министром, и он вместе со своими заместителями посещает пострадавшие регионы.

Режим ЧС объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

По данным МЧС Казахстана, в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях подтоплены более 3 тыс. частных жилых домов и дворовых территорий. Спасены и эвакуированы свыше 46 тыс. человек. К аварийно-спасательным работам привлекли более 8,6 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники, а также 10 воздушных судов.