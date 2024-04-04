ХАМАС снова на что-то надеется

Представители палестинского движения ХАМАС в воскресенье, 7 апреля, прибудут в столицу Египта для обсуждения дальнейших действий по заключению договоренностей с израильской стороной о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Об этом представитель руководства движения сообщил Al Jazeera.

По его утверждению, в последние несколько часов между главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией и посредниками прошли "интенсивные переговоры по вопросу о возобновлении переговоров" по указанным вопросам.

Лидер ХАМАС, добавил представитель руководства движения, "подтвердил посредникам, что любой раунд переговоров должен начинаться "на основе принятия [израильской стороной] требований о полном выводе армии Израиля из сектора Газа и возвращении в свои дома перемещенных лиц".