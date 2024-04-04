Украина идет уже «далеко за миллион»

В 2024 году Украина сможет изготовить около 2 миллионов беспилотников. Об этом сказала заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр, ее цитируют местные СМИ.

По ее словам, всего в этом секторе задействовано около 200 украинских компаний, из которых почти 60 уже привлечены к госзаказу.

"Всех поразила фраза президента о возможности изготовления в Украине миллиона дронов и многие люди в нее почему-то не поверили. Могу заверить, что Украина в плане производства идет уже далеко за миллион. И я уверена, что в этом году мы достигнем отметки даже в 2 миллиона", - отметила Гвоздяр.

Кроме того, замминистра уточнила, что это будут беспилотники разных типов. Так, Украина активно разрабатывает новый тип дронов с применением технологий искусственного интеллекта.

Гвоздяр выразила уверенность, что искусственный интеллект позволит таким беспилотникам ориентироваться на маршрутах и достигать целей даже в условиях противодействия.