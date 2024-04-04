Автобусные полосы и велодорожки на бакинском проспекте

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта подготовило и представило Транспортному координационному совету проект, направленный на повышение безопасности движения.

В министерстве сообщили, что, согласно проекту, на проспекте 8 Ноября будут организованы автобусные полосы, отдельные велодорожки общей протяженностью около 10 км, между ними и проезжей частью дороги создадут буферные зоны, при этом количество полос движения останется неизменным.

Специальная полоса для автобусов на проспекте 8 Ноября позволит перевозить больше пассажиров, средняя скорость автобусов увеличится, время, проведенное пассажирами в пути, уменьшится, заявили в министерстве