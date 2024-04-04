Запад не способен удовлетворить потребности Украины в оружии из-за недостаточных объемов его производства, и увеличивать расходы на оружие европейцы до сих пор не готовы. Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph.

«Многие люди будут удивляться, как такое может быть. Артиллерийские снаряды – вещь не очень дорогая. Украине нужно всего 10 тысяч снарядов в день, чтобы сдержать ВС России. В случае со снарядами проблема не в деньгах, а в отсутствии производственных мощностей», - объясняет автор публикации.

В статье отмечается, что «даже мощный ВПК Соединенных штатов способен производить лишь 28 000 снарядов калибра 155 мм в месяц – менее 10% того, что нужно Украине – и это с круглосуточной работой заводов».



Автор публикации считает, что «миллионы снарядов, которые уже использовала Украина, в основном были взяты из имеющихся запасов, а не из нового производства. Это были запасы не только США, но и нескольких других стран, которые пожелали скрыть свое участие в помощи Украине».

«Сейчас Запад пытается развернуть дополнительное производство боеприпасов, но темпы медленные. И причина в том, что Запад не видит смысла в развертывании большого производства только ради поддержки Украины, а сами западные армии не планируют вести войны подобного типа», говорится в статье.

Автор отмечает, что «Запад не готов увеличивать расходы на военное производство и предпочитает продолжать тратить государственный бюджет на социальные программы. Поэтому несмотря на то, что российская экономика является мизерной по сравнению с совокупным ВВП стран НАТО, российское военное производство растет, а российская армия приобретает бесценный опыт современной полномасштабной войны».