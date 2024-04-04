МИД Азербайджана выступил с заявлением

Необоснованные обвинения Министерства иностранных дел Армении в том, что Азербайджан якобы целенаправленно обостряет ситуацию, носят цель отвлечь внимание от военных провокаций, совершаемых армянской стороной в течение последних нескольких дней против подразделений Вооруженных сил Азербайджана, а также сосредоточить военные силы на различных направлениях. Эти утверждения армянского внешнеполитического ведомства не имеют под собой никаких оснований. Так комментирует пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявление МИД Армении о последних военных провокациях.

«Что касается попытки армянской стороны объяснить строительство военных укреплений в приграничных с Азербайджаном регионах военными реформами, а также заявлений, что политика массового вооружения является суверенным правом Армении, то всем должно быть ясно, почему именно эти шаги Еревана являются нелегитимными и представляют угрозу для Азербайджана», - отметил Гаджизаде.

Представитель МИД Азербайджана отмечает, что «продолжающиеся претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, попытки реваншизма, сохраняющиеся в Конституции и ряде законодательных актов Армении демонстрируют масштабы угроз, исходящих от Армении в адрес Азербайджана. Более того, учитывая, что Армения 30 лет держала под оккупацией суверенные территории Азербайджана, усилия по обеспечению дополнительной военной мощи, несомненно, создадут для Армении условия стать новым источником напряженности и угрозы».

Гаджизаде замечает, что «в отличие от Армении, Азербайджан при полном военном превосходстве освободил от оккупации свои суверенные территории в соответствии с международным правом и не создавал угрозы территориям» соседней страны.

«На фоне упомянутых вызовов агрессивная милитаризация Армении под различными предлогами является источником угрозы, и необходимо призвать Армению воздержаться от этого опасного пути. Предложение таких несерьезных идей, как контроль над вооружениями и пакт о ненападении, Арменией, которая в течение 30 лет грубо нарушала свои обязательства в рамках международных соглашений и механизмов контроля над вооружениями, участником которых была, и во время оккупации территорий Азербайджана незаконно развернула большую часть своей военной техники и систем вооружения на территории нашей страны, скрыла их от международных механизмов контроля над вооружениями, неуважение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана вопреки Алматинской декларации, на которую Армения ныне много раз ссылается, - все это является политической манипуляцией.

Чтобы доказать, что Армения серьезно относится к мирному процессу, она должна избегать противоречивых заявлений и провокационных шагов, уважать нормы и принципы международного права. Азербайджан, в свою очередь, будет серьезно препятствовать угрозам в регионе, продолжит мирные и созидательные усилия», - заявил представитель МИД Азербайджана.