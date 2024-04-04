В России предложили чипировать электросамокаты

Электросамокаты, а также прочие средства индивидуальной мобильности (СИМ) в целях контроля их движения предлагается оснастить учетным номером, который будет представлять из себя наклейку с QR-кодом, и радиочастотными чипами. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на текст законопроекта, который обсуждался депутатами и представителями Минтранса, Минпромторга РФ и бизнеса.

«Предлагается размещать уникальный учетный номер СИМ непосредственно на таком транспортном средстве. Учетный номер предлагается выдавать в виде двумерного штрих-кода (QR-код)», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что в случае одобрения проекта, он вступит в силу 1 марта 2025 года.