Главком ВСУ опроверг слова России

Украина опровергла заявления России о прорыве на важном участке фронта на востоке страны. Город Часов Яр Донецкой области удерживается украинской стороной, заявил в субботу, 6 апреля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу», - написал он в Telegram.

Накануне представители властей РФ заявили российским СМИ, что их солдаты уже проникли на окраины этого «города-крепости».

Падение Часова Яра, где в довоенное время проживало более 12 тысяч человек, стало бы тяжелой потерей для украинской армии и одновременно с тем - еще одним успехом войск РФ, которые уже несколько недель медленно, но неуклонно продвигаются на востоке Украины, отмечает Reuters.

Мэр города Сергей Чаус 4 апреля заявил, что в Часовом Яре сложилась наиболее сложная с начала российского вторжения ситуация. Первым признаком того, что украинская армия может перейти к обороне, стало отступление от Авдеевки в феврале - еще одного города на востоке Украины, за который долгое время велись бои, пишет агентство.