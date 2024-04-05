Израильские военные зафиксировали новую череду обстрелов северных районов страны у границы с Ливаном и в ответ нанесли удары по ливанской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, минувшей ночью был зафиксирован запуск пяти снарядов со стороны Ливана в направлении израильского населенного пункта Штула. Кроме того, еще несколько обстрелов был отмечен в северных приграничных районах страны в последние часы. Сообщений о пострадавших не поступало, военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли удары по источникам обстрелов, проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, в течение дня истребители ВВС Израиля наносили новые удары по объектам инфраструктуры шиитской организации "Хезболлах" на ливанской территории. Ударам подверглись, в частности, окрестности населенных пунктов Аит-эш-Шааб, Арнун и Тейр-Харфа на юге Ливана, заявили в армии.

Помимо этого, израильская артиллерия ночью обстреляла районы ливанских населенных пунктов Альма-эш-Шааб и Эс-Саввана "с целью устранения угроз", заявили военные.



