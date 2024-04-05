Турки отменили безвиз с Таджикистаном, а таджикам сказать забыли
Турция не уведомила по дипломатическим каналам Таджикистан об отмене визового режима для граждан республики с обычными загранпаспортами. Об этом говорится в комментарии представителя МИД Таджикистана, поступившем в СМИ.
Ранее сообщалось, что Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, обладающих обычными загранпаспортами. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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