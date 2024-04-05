Борис Джонсон назвал «безумием» призывы запретить продажу оружия Израилю

«Если вам нужен пример смертельного желания западной цивилизации, я приведу вам предложение членов британского истеблишмента запретить продажу оружия Израилю.

Если вам нужны доказательства правительственного безумия, то, похоже, юристы Министерства иностранных дел деловито обсуждают эту идею - которая, насколько я могу судить, еще не была отвергнута самим министром иностранных дел», - отметил Джонсон.

По его мнению, еще более тревожно то, что запрет на израильское оружие является предметом активных споров в кабинете министров, причем лишь несколько министров положительно высказываются в пользу Израиля.

«Зараза распространилась очень широко и очень быстро. Предлагаемое эмбарго теперь поддерживают члены парламента со всех сторон, бывший глава MI6, несколько бывших судей Верховного суда и около 600 представителей юридической профессии, и все они призывают нас отвернуться от единственной демократии на Ближнем Востоке.

Нас просят отвернуться от израильтян, выступить с полным моральным отречением от Израиля - когда эта страна совсем недавно пережила самую большую и ужасающую резню еврейского населения со времен Второй мировой войны; когда 130 заложников, включая, ради всего святого, ребенка, удерживаются в подземельях Газы их похитителями-джихадистами; когда освобождение этих заложников, о чем нельзя говорить слишком часто, означало бы немедленный вывод израильских вооруженных сил и окончание конфликта», - пишет экс-премьер Великобритании.