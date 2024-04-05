США предупреждают о помощи Китая России

США предупреждают союзников, что Китай усилил свою поддержку России, в том числе путем предоставления геопространственной разведки, чтобы помочь Москве в ее войне против Украины, пишет Bloomberg.

На фоне признаков дальнейшей военной интеграции между двумя странами Китай предоставил России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронику и станки для ВПК.

По словам одного из собеседников, китайская поддержка также включает оптику, топливо для ракет и усиление космического сотрудничества.

Пекин пытается изображать себя преимущественно нейтральным перед лицом полномасштабного вторжения России в Украину, которое продолжается уже третий год, но он установил глубокий союз с Москвой в рамках того, что Си Цзиньпин и Владимир Путин назвали дружбой «без ограничений» в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

В 2023 году товарооборот между двумя странами достиг рекордных 240 миллиардов долларов. Сосед России стал поставщиком всего — от одежды до машин и автомобилей — после бегства западных производителей и многочисленных пакетов санкций. В то же время Россия увеличила экспорт в Китай таких товаров, как уголь и нефть.

Важно, отмечает издание, что Китай и Гонконг также стали для Москвы ключевыми воротами для доступа к технологиям с ограниченным доступом, в том числе к микросхемам и интегральным схемам, которые используются в вооружении или необходимы для его создания. США и Европейский Союз внесли в список несколько китайских фирм, осуществляющих эти передачи, но торговля не демонстрирует признаков сворачивания.

В прошлом году администрация Байдена также наложила санкции на китайскую компанию за предоставление спутниковых снимков российской технологической фирме, которая, в свою очередь, предоставила их группе наемников «Вагнер».

Пекин также еще не сообщил, примет ли участие в саммите, который Украина организует для согласования ключевых принципов, на которых будет строиться будущее мирное урегулирование с Россией.

Поддержка Китаем России усилилась за последние месяцы. Государственный секретарь США Энтони Блинкен на этой неделе проинформировал европейских союзников о масштабах и значении поддержки со стороны Китая и о необходимости делать больше для ее ограничения, сказал один из собеседников.

На этой неделе министр финансов Джанет Йеллен также предупредила о «значительных последствиях», если будет установлено, что компании, в том числе китайские, оказывают материальную поддержку войне России против Украины и ее военно-промышленной базе.

Беспокойство появилось в то время, когда Украина столкнулась с критической нехваткой артиллерии, а ее союзники прилагают усилия, чтобы пополнить запасы для Киева. Россия, тем временем, смогла увеличить собственное производство вооружений, продолжает импортировать ключевые компоненты через сеть третьих стран и получает снаряды и другие виды вооружений из Северной Кореи и Ирана.

Администрация Байдена ранее предупреждала Пекин не предоставлять России оружие, и пока нет никаких признаков того, что он это сделал.