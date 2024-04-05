Президент Северного Кипра позвонил Алиеву
Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Татар выразил Алиеву признательность за создание в Милли Меджлисе Азербайджана рабочей группы по межпарламентским связям с Турецкой Республикой Северного Кипра.
Глава нашего государства отметил, что "создание рабочей группы по межпарламентским связям внесет вклад в дальнейшее укрепление отношений между нашими народами".
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