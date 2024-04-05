Таджики размышляют, как ответить Турции

Таджикистан рассматривает вопрос введения визового режима для граждан Турции, заявили в Министерстве иностранных дел Таджикистана.

"Таджикская сторона, в соответствии с принципом взаимности, рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", - говорится в комментарии ведомства.

В МИД также подчеркнули, что Турция по дипломатическим каналам еще не уведомила Таджикистан об отмене безвизового режима для граждан страны с обычными загранпаспортами.

"Согласно международной практике, турецкая сторона должна была заранее уведомить таджикскую сторону о дате введения визового режима. Констатируем, что такую информацию таджикская сторона по дипломатическим каналам пока не получила", - говорится в сообщении.