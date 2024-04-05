Консульство Ирана в Дамаске возобновило работу, сообщили иранские СМИ.

Сообщается, что консульство Ирана в сирийском городе Дамаск возобновило свою деятельность после четырехдневного перерыва. Новое здание консульства расположено рядом с бывшим консульством, оно вновь открылось, несмотря на то, что в прошлый понедельник Израиль нанес ракетный удар по бывшему зданию.

Отметим, что в результате израильских ударов погибли семь высокопоставленных офицеров КСИР, в том числе два генерала.