Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 20:01

По мере приближения президентских выборов атмосфера в Америке становится все более мрачной. Уже никого не интересуют результаты партийных праймериз, которые будут продолжаться до июня, их победители — ныне действующий президент Джо Байден и экс-лидер Дональда Трамп давно известны. Вряд ли многих привлекут и дебаты между ними осенью — все возможные оскорбления в адрес конкурента, особенно со стороны Трампа оглашены десятки раз. Как говорит профессор психологии Стиваун Ньюперт, эти выборы воспринимаются людьми настолько негативно, что само ожидание их приводит к неврастении и другим проблемам со здоровьем. Больше четверти американцев — 26 процентов - не хотят видеть президентом ни Байдена, ни Трампа и лишь 2 процента относятся к ним обоим положительно.

Также четверть граждан США, утверждает Кевин Смит, другой психолог и политический эксперт, задумались о том, чтобы эмигрировать из страны. Но что хуже всего — это, что к одному из 20 американцев приходили в голову мысли о самоубийстве. «Политическая активность вводит людей в стресс, который длится 24 часа в сутки», - говорит он. И такая ситуация характерна для подавляющего большинства жителей Америки независимо от возраста, доходов и цвета кожи, утверждают эксперты. Впрочем, постойте. Автору этих строк удалось найти одну сплоченную группу, которая точно определилась со своим кандидатом, поддерживает его всеми конечностями и не испытывает при этом никакого беспокойства и стресса. На мою почту пришло письмо с замечательным признанием в любви к Дональду Трампу, которое я должен был передать другим. Его автор пишет: «Человек-новатор, порядочный американец, бизнесмен, работяга, бескомпромиссный, всеми силами старающийся претворить свои предвыборные обещания в реальность. Однако тёмные силы злобных оппонентов мешают каждому его предложению по улучшению состояния страны». Вы не догадывайтесь, читатель, кому принадлежит этот перл? Правильно, конечно, это русскоязычная дама по имени Natalie Kiseleva и ее почитание мошенника Трампа поистине безгранично. Российская диаспора — одна их тех в США кто безоговорочно поддерживает Дональда Трампа. Никаких сомнений в правильности выбора у этих людей нет. Им не надо никуда уезжать из страны. Они уже приехали.

Но хватит об этом. Вопрос для native americans - тех, кто родился в США стоит весьма остро. «Как пережить еще один выбор между Байденом и Трампом?» - cпрашивает Washington Post. Миллиардер Рэй Далио, владелец одного из самых крупных в мире хедж фонда предлагает оригинальное решение. Он говорит, что на пост президента США следует выдвинуть певицу Тейлор Свифт, которая были признана журналом Time Персоной 2023 года. Далио присутствовал на концерте Свифт в Сингапуре и разметил в Инстаграме селфи на фоне зала, где проходило ее выступление с объяснением своего предложения. «Я увидел ее концерт и считаю, что она может объединить американцев и людей в самых разных странах гораздо лучше, чем оба кандидата в президенты», - пишет он.

Далио говорит, что эта идея может кому–то показаться шуткой, но его предложение вполне серьезно. Правда заключается в том, что Тейлор Свифт оказывает значительно более сильное влияние на сограждан, чем Байден или Трамп. На выборах 2020 года она мобилизовала на участие в голосовании десятки тысяч человек за один день — такое было не под силу никакому политику. Сейчас у нее 280 миллионов подписчиков, которых она призывала участвовать в партийных праймериз в начале года. Попробуйте представить, какую долю они составляют от общего числа избирателей. Ультраправые распространяют различного рода конспирологические теории о том, что Свифт стала орудием в руках Демократической партии, Пентагона и ЦРУ в борьбе против Трампа. «Да успокойтесь уже!» — говорят им ее почитатели в социальных сетях. Сама Свифт не высказала пока своего предпочтения ни одному из кандидатов, хотя известно, что ее симпатии полностью на стороне демократов. Что же касается Далио, то он видит в певице «третью силу», которая будет представлять политический центр. «То, что нам нужно — это очень сильный центр», - заявил он на крупном финансовом форуме в минувшем ноябре. – Проблема в том, что у нас непреодолимые противоречия между двумя противоборствующими сторонами, каждая из которых не готова признать своего поражения».

Но 34-летняя Свифт не только талантливая певица и успешный социальный коммуникатор. 2 апреля она «приземлилась» в списке Forbes самых богатых людей мира. Этот титул она получила после того, как в октябре прошлого года ее состояние достигло 1.1 миллиарда долларов. Но дело даже не в аккумулированном капитале. Как пишет Forbes, ее отличает от множества других певцов то, что она не пользуется такими источниками зарабатывания денег, как конкурсы красоты, демонстрации моды, инвестиции в разного рода компании по рекламе алкоголя. Все капиталы Тейлор Свифт получены от сочинения песен и концертной деятельности и конкуренцию ей может составить лишь Брюс Спрингстин, который также вошел в список Forbes благодаря своим концертам по всему миру. Сейчас Тейлор Свифт участвует в гигантском Eras Tour, который стал одним из самых крупных и самых прибыльных туров в истории. В его рамках пройдут 152 концерта на пяти континентах, и сам он будет продолжаться 21 месяц.