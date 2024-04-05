Литва передала ВСУ бронетранспортеры

Ведомство не указало количество переданных бронетранспортеров. По его словам, непрерывная поддержка Украины является стратегической целью Литвы.

«Вооружение и техника, которые мы и наши союзники предоставляем, делают решающий вклад в борьбу Украины за независимость и безопасность Европы в целом. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо», - говорится в заявлении.

Минобороны отметило, что Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины, который предусматривает пакет военной помощи Киеву в размере 200 миллионов евро на новые закупки в период 2024-2026 годов.

С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 605 млн евро, резюмировало ведомство.