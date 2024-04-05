Зеленский о планах россиян

Президент Владимир Зеленский заявил, что после мобилизации дополнительных 300 тысяч человек россиянам понадобится около месяца на их подготовку, и не исключил, что впоследствии Россия мобилизует еще больше людей.

«300 тысяч – не факт, что это конечное количество военных, которые они мобилизуют. Второе – согласно информации нашей разведки, до 1 июня они должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч. А потом подготовка в России очень короткая, мы это видим по уровню подготовленных российских бойцов на фронте. Поэтому им понадобится где-то месяц, чтобы иметь такой объем людей.

Поскольку с дисциплиной у них не очень, может, они и не успеют до 1 числа мобилизовать 300 тысяч, но мы должны рассчитывать на те данные, которые есть у нас, и должны быть готовыми», - сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Силам обороны мало только сдерживать наступление россиян, а «желательно делать соответствующие военные предпосылки» и «осуществлять соответствующие удары по территориям сосредоточения российских военных, чтобы им срывать контрнаступательные действия».

«Скажу откровенно, без лишних деталей, вся эта информация нами передана нашим партнерам – что нам надо, чтобы не только сдерживать, но и срывать контрнаступательные действия российского оккупанта», - подчеркнул украинский президент.

Он вновь заявил, что на сегодня ситуация на фронте «сложная, но стабилизирована, враг не продвигается».

«А для того, чтобы срывать контрнаступательные действия врага, личный состав должен быть подготовлен, укомплектованы бригады, которые приходят вместо тех, кто сейчас стоит, бригады, которые должны быть подготовлены, а значит, должен быть подготовлен большой объем резерва – не просто, при всем уважении, молодых ребят, юношей, а людей, которые с опытом, которые прошли боевое слаживание, которые имеют боевой опыт и тому подобное.

Такие бригады должны быть подготовлены и укомплектованы.

Все эти данные с конкретным количеством бригад, конкретным количеством людей личного состава, конкретным количеством соответствующей техники для различных направлений – все это передано нашим партнерам. Они все это знают и имеют даты, когда мы видим те или иные наступления и риски со стороны россиян и где мы видим, в каком направлении, с деталями, мы можем сорвать их планы», - заключил Зеленский.