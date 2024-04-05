Лидер ЛДПР заявил, что Пашинян ведет Армению «по пути Украины»

«Пашинян ведет Ереван по украинскому пути. И это становится все более очевидным по мере развития формата Армения - США – ЕС», - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

По его словам, на фоне «провалов Киева в прокси-войне коллективного Запада, Вашингтон и Брюссель ищут новые антироссийские полигоны».

«И по всей видимости, взгляды западников все чаще стали падать сначала на Молдову, а затем на Армению. Осознают ли нынешние власти в Ереване, что обещанная поддержка и помощь евроатлантических ястребов - ничто иное, как попытки реанимировать план по ослаблению России. Теперь - за счет национальных интересов народа Армении и с перспективой дестабилизации на Южном Кавказе», - подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что такая помощь оборачивается «утратой суверенитета, гражданскими войнами и жертвами среди мирного населения, экономическими кризисами и гуманитарными катастрофами».