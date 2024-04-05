Новые заявления Зеленского

Украина в этом году получит 10% обещанных партнерами истребителей F-16, но этого мало, заявил президент страны Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, Украина готова сражаться в небе и побеждать. Но 10% от обещанного количества истребителей F-16 слишком мало для этого.

«Что такое 10%? От состава нашего современного воздушного флота, которого достаточно самостоятельно победить то количество российских самолетов, работающих по Украине. Мы знаем, какое количество нам нужно - 10% будет в этом году. Но если и самолеты, и ПВО - да можно», - сказал Зеленский.

По его словам, в настоящее время у украинских войск нет снарядов, чтобы начать контрнаступательные действия. Боеприпасов хватает только для защиты.

«Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать, и к нам поступает оружие. У бригад, которые на более напряженных направлениях, все честно распределяется. Без любимчиков. Сегодня все это есть», - сказал Зеленский.

Он добавил, что для срыва контрнаступательных действий россиян соответствующего оружия тоже не хватает.

«Что касается срыва их действий в том или ином направлении, например, работать по их аэродромам или самолетам, составам или базам, то для этого есть соответствующий снаряд дальнобойный или оружие. Но этого нам не хватает», - отметил украинский президент.

По его словам, Украина должна получить 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой для того, чтобы закрыть свое небо от российских ракетных обстрелов.

«Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot, я могу вам сказать, чтобы закрыть Украину полностью на будущее, Украине желательно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой. Уже все наши партнеры об этом прекрасно знают и даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы», - сказал Зеленский.

Также, по его словам, Украине подойдут и аналоги Patriot. Несмотря на то, что их достаточно мало - они работают.

Зеленский отметил, что результаты работы ПВО в Украине впечатляющие, и выглядит что систем действительно большое количество. Однако это не так.

«Поэтому чтобы закрыть полностью наше государство, даже те регионы, куда не прилетает, нам нужно 25 систем Patriot», - подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, Украина должна подготовить значительный личный состав и резерв военных для того, чтобы срывать контрнаступательные действия врага.

По словам президента, сегодня на фронте сложная, но стабилизированная. Враг не продвигается, а там, где он идет вперед, его отбрасывают назад. Однако и украинские военные преуспевают и делают шаги вперед.

«Все эти боевые действия в большинстве своем, 90% - это все восток Украины. Это разные направления, не только Авдеевка. Но сейчас ситуация стабилизирована, согласно докладу военных, с которыми я ежедневно в контакте», - рассказал Зеленский.

Вместе с тем украинский президент выразил уверенность, что Украине необходимо подготовить значительный личный состав для того, чтобы срывать контрнаступательные действия противника.

«Он должен быть подготовлен, укомплектованы бригады, которые приходят вместо тех, кто сейчас стоит. Бригады, которые должны будут подготовлены, а значит, должен быть подготовлен большой объем резерва. Резерва не просто из молодых парней и юношей, а из людей, которые с опытом, которые прошли боевое согласование и имеют боевой опыт», - сказал Зеленский.