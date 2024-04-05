ЕС Азербайджану: «Никто не решит ваши проблемы за вас»

Азербайджан и Армения должны сами найти решение, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, комментируя азербайджано-армянское урегулирование.

«Никто не сможет решить проблему за вас. Никто не может навязать вам решения. Все мы, международное сообщество, можем только помочь.

Именно поэтому мы активно участвуем в поддержке процесса переговоров между Азербайджаном и Арменией для решения всех существующих проблем. В этом активно участвует президент Европейского совета Шарль Мишель при поддержке Верховного представителя Жозепа Борреля, специального представителя ЕС Тойво Клаара. Это то, что мы уже делаем, работая с обеими сторонами в двустороннем и трехстороннем форматах для продвижения этого процесса», - сказал Стано.