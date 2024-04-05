Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 21:18

Президент Эрдоган подписал указ, отменяющий безвизовый режим для граждан Таджикистана. Возможность въехать в Турцию по общегражданскому паспорту и находиться там до 90 дней, существовала с 2018 года. Непосредственным поводом для такого решения послужили участившиеся случаи использования турецкой территории сторонниками ИГИЛ при подготовке к террористическим актам. Это касается как массового расстрела 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», так и нападения на католическую церковь в Стамбуле 28 января.

Среди задержанных после январского эпизода нескольких десятков граждан оказались и уроженцы Таджикистана, один из них должен был стать исполнителем нового нападения. То же, как известно, касается и недавнего теракта в России. Перед операцией в «Крокусе» в Турции находились двое террористов – граждан Таджикистана, которые затем прилетели в Москву из Стамбула одним самолетом 2 марта. Уже после российского случая турецкие спецслужбы провели рейды, в результате среди задержанных оказался еще один гражданин Таджикистана. Еще до московского теракта, в начале марта, президент Таджикистана Эмомали Рахмон сетовал на то, что растет вовлеченность граждан республики в террористическую деятельность за рубежом, включая акты самоподрыва: по его словам, за последние три года в этой связи стали известны имена двадцати четырех граждан Таджикистана. Интересно, что, как обнаружили журналисты «Важных историй», за месяц до теракта на сайте Региональной антитеррористической структуры ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) был опубликован доклад Евгения Сатановского, прокремлевского востоковеда, «О деятельности террористической организации «ИГ-Хорасан» в Турции». В нем шла речь о том, как боевики этой организации используют Турцию как базу подготовки для своих операций, перевозят через ее территорию оружие и взрывчатку, снимают конспиративные квартиры для террористов-смертников. Здесь же изготавливают для своих кадров фальшивые документы.

Показания, которые давали информаторы ФБР турецким спецслужбам, указывают на то, что ИГИЛ-Хорасан использовали Турцию как логистический центр почти десять лет, с 2015 года. Сторонники ИГИЛ селятся или вербуются в стамбульских районах, где плотно и в большом количестве проживают выходцы из Таджикистана, Афганистана, Узбекистана и Сирии. Характерно, что Сатановский с издевкой пишет об информационной кампании правительства Турции после теракта в Стамбуле в январе 2024 года: «Турецкие проправительственные СМИ и пропагандисты были мобилизованы, чтобы отвлечь внимание от предполагаемых неудач властей в предотвращении нападения. Статьи в подконтрольных правительству СМИ содержали теории заговора, предполагающие, что за нападением стояли иностранные разведывательные службы».