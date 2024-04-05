Российский город эвакуируют

В Оренбурге объявили эвакуацию граждан. Город находится в 270 километрах от Орска, где прорвало дамбу из-за паводка. Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал от жителей пострадавших районов немедленно покинуть свои дома. «Ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки», — сказал он.

Речь идет о районах Форштадт, поселках Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселке имени Куйбышева. То же самое касается СНТ, расположенных в районе указанных населенных пунктов.

Жителей, которые не согласятся на эвакуацию, будут вывозить принудительно, подчеркнул Салмин. «У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — уточнил мэр.

В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации. Для размещения людей оборудовали два пункта в одной из школ и доме культуры «Орбита». Также власти объявили сбор вещей и предметов первой необходимости для тех, кто остался без крова. Людей, желающих помочь, просят приносить электрические чайники, влажные салфетки, одноразовую посуду, средства для чистки зубов и туалетную бумагу.

В эпицентре наводнения — Орске — эвакуированы более 1100 жителей, в том числе 331 ребенок. Там проводят срочную эвакуацию еще нескольких районов из-за нового прорыва насыпной дамбы в районе улицы Борисоглебского. Вода пошла в поселок Никель и другие участки города. На некоторых улицах дома затопило до крыш.

Всего в регионе затоплены почти 4300 домов и 8495 приусадебных участков. В пресс-службе правительства России заявили, что подобной паводковой ситуации в Оренбургской области не было более 100 лет. Ранее сообщалось о четырех погибших.