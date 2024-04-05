Назначен главный разведчик Грузии

По информации пресс-службы правительства, соответствующий указ был подписан сегодня.

Отметим, что накануне появилась информация о том, что решением премьер-министра Грузии Шалва Ломидзе был освобожден от должности главы Службы разведки Грузии.

Что касается Ираклия Берая, то он ранее был председателем парламентского комитета по обороне и безопасности. В разное время занимал должности директора департамента реформ и развития МВД, а также директора информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности.