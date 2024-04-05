Пустой звук в Брюсселе. А может серьезные разговоры остались за кулисами?
В заявлениях, опубликованных по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна накануне в Брюсселе, нет и слова об оказании какой-либо поддержки Еревану в сфере безопасности.
Что это может означать? Приняли ли Брюссель и Вашингтон во внимание протесты Азербайджана или участники решили ничего не говорить вслух о проблемах, волнующих Баку, как и Москву?
Несомненно, второй вариант более реалистичен. И Пашиняна пригласили в Брюссель не только для того, чтобы предоставить денежные средства (Евросоюз объявил, что выделит Армении 270 миллионов евро в виде грантов на 4 года, а США заявили, что дадут 65 миллионов в этом году).
Итогом дискуссии в трехстороннем формате на четверых стало заявление о том, что Европейский союз, США и Армения «нацелены на расширение сотрудничества, в том числе в таких ключевых областях, как политические реформы, экономическое развитие и гуманитарная помощь».
«Будем стремиться расширять наше партнерство в таких областях, как, например, мобильность, управление, правоохранительная деятельность, торговля, связь, сельское хозяйство, энергетика и технологии. Для поддержки этих ключевых областей Европейский союз и США планируют более тесное сотрудничество с Арменией»,— говорится в пресс-релизе по итогам переговоров.
Заявление весьма расплывчатое по форме и пустое по содержанию. Нет и намека на безопасность и проблемы обороны Армении.
Научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении Сергей Мелконян считает, что трехсторонняя встреча особых бонусов Еревану не принесла. Пашинян, по его словам, вернулся домой с финансированием, но «речь ни о каких миллиардах не шла».
Эксперт считает, что задача Никола Пашиняна — «доказать и показать внутреннему потребителю, что заявления про европейские устремления Армении — это не просто слова».
«Показать внутренней аудитории, что тот курс, который он взял,— не миф. А также продемонстрировать на Западе политическое позиционирование — готовность не участвовать в деятельности ОДКБ и двусторонних отношениях с Россией при готовности к разговору с ЕС, США и НАТО»,— сказал Мелконян в интервью «КоммерсантЪ».
При этом, указал эксперт, «у осуществляемого разворота есть серьезные издержки».
«Чтобы оценить перспективы разворота, надо понять, что происходит. Разворот коррелирует с уменьшением территории Армении. То есть пока последствия катастрофические. Страна живет в ожидании войны в краткосрочном периоде. Россия не может быть провайдером безопасности, который нужен Армении, и та разворачивается, чтобы получить новых провайдеров. Но получается, что растет не безопасность, а опасность»,— отметил эксперт.
Оппозиционный депутат армянского парламента Артур Хачатрян также считает, что сумма, обещанная Пашиняну в Брюсселе, не имеет существенного влияния на обеспечение экономической независимости страны.
«Это не та сумма, которая позволит вам провести структурные изменения, но самое главное, это не то, что у вас есть продукт, вы можете продавать его в ЕС, а не в Евразийский экономический союз. Что экспортирует Армения? Промышленность растет всего на несколько процентов в год, и этот рост - мгновение ока, сельское хозяйство не растет, горнодобывающая промышленность - это конец. Что мы экспортируем, у нас спад в обрабатывающей промышленности?
Другими словами, чтобы вы могли сменить своих экономических партнеров и добиться диверсификации, вы должны производить продукт, который будет конкурентоспособен на других рынках», — отметил Хачатрян.
Парламентарий не исключает, что за кулисами затрагивались политические вопросы, в том числе тема ОДКБ и ЕАЭС.
«Я не исключаю, что Армении также предложат пойти на более решительные меры, но, судя по предоставленной сумме, я думаю, что Армения не могла согласиться, тем более, что я несколько раз говорил, что любые действия в рамках ОДКБ может быть ответной акцией за вхождение в ЕАЭС, а это будет означать большой ущерб для нашей экономики», — заявил оппозиционный депутат.