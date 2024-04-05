Пустой звук в Брюсселе. А может серьезные разговоры остались за кулисами?

Отдел информации 22:04

В заявлениях, опубликованных по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна накануне в Брюсселе, нет и слова об оказании какой-либо поддержки Еревану в сфере безопасности. Что это может означать? Приняли ли Брюссель и Вашингтон во внимание протесты Азербайджана или участники решили ничего не говорить вслух о проблемах, волнующих Баку, как и Москву? Несомненно, второй вариант более реалистичен. И Пашиняна пригласили в Брюссель не только для того, чтобы предоставить денежные средства (Евросоюз объявил, что выделит Армении 270 миллионов евро в виде грантов на 4 года, а США заявили, что дадут 65 миллионов в этом году).

Итогом дискуссии в трехстороннем формате на четверых стало заявление о том, что Европейский союз, США и Армения «нацелены на расширение сотрудничества, в том числе в таких ключевых областях, как политические реформы, экономическое развитие и гуманитарная помощь». «Будем стремиться расширять наше партнерство в таких областях, как, например, мобильность, управление, правоохранительная деятельность, торговля, связь, сельское хозяйство, энергетика и технологии. Для поддержки этих ключевых областей Европейский союз и США планируют более тесное сотрудничество с Арменией»,— говорится в пресс-релизе по итогам переговоров. Заявление весьма расплывчатое по форме и пустое по содержанию. Нет и намека на безопасность и проблемы обороны Армении. Научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении Сергей Мелконян считает, что трехсторонняя встреча особых бонусов Еревану не принесла. Пашинян, по его словам, вернулся домой с финансированием, но «речь ни о каких миллиардах не шла».

Эксперт считает, что задача Никола Пашиняна — «доказать и показать внутреннему потребителю, что заявления про европейские устремления Армении — это не просто слова». «Показать внутренней аудитории, что тот курс, который он взял,— не миф. А также продемонстрировать на Западе политическое позиционирование — готовность не участвовать в деятельности ОДКБ и двусторонних отношениях с Россией при готовности к разговору с ЕС, США и НАТО»,— сказал Мелконян в интервью «КоммерсантЪ». При этом, указал эксперт, «у осуществляемого разворота есть серьезные издержки». «Чтобы оценить перспективы разворота, надо понять, что происходит. Разворот коррелирует с уменьшением территории Армении. То есть пока последствия катастрофические. Страна живет в ожидании войны в краткосрочном периоде. Россия не может быть провайдером безопасности, который нужен Армении, и та разворачивается, чтобы получить новых провайдеров. Но получается, что растет не безопасность, а опасность»,— отметил эксперт. Оппозиционный депутат армянского парламента Артур Хачатрян также считает, что сумма, обещанная Пашиняну в Брюсселе, не имеет существенного влияния на обеспечение экономической независимости страны.