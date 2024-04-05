Евросоюз не против русских в Армении

Когда дело доходит до отношений Армении с Россией, ЕС не тот игрок, который может сказать, «если вы хотите работать с нами, вам придется отказаться от всех других партнеров». Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано в интервью радио «Свобода».

«Мы выступаем за инклюзивное сотрудничество. Если вы считаете, что для ваших интересов важно, полезно или выгодно какое-то сотрудничество с Россией, вы можете сотрудничать, но при условии, что это не противоречит политике ЕС: например, нашей политике санкций», - отметил он.

Стано подчеркнул, что Армении «совсем необязательно разрывать связи с любым другим партнером для углубления отношений с ЕС».

«Хотите ли вы иметь на своей земле российских солдат, российскую ФСБ или любой другой российский правоохранительный орган – это ваше суверенное решение. Мы не говорим, что, если вы хотите получить от нас больше, вам следует избавиться от русских. ЕС работает не так», - заключил пресс-секретарь Еврокомиссии.