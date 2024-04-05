Протестуют и венгры

Десятки тысяч человек собрались на центральной площади Будапешта на акцию протеста против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они несут национальные флаги и скандируют «Мы не боимся» и «Орбана в отставку». Об этом сообщает Reuters.

Возглавляет протесты 43-летний Петер Мадьяр, который был женат на бывшем министре юстиции Венгрии Юдит Варге и занимал несколько должностей в различных государственных учреждениях и банках. Сейчас он планирует создать собственную политическую партию.

Протестующие заявляют, что доверяют ему, потому что «он был внутри правительства Орбана и знает, как оно работает».

Мадьяр получил известность в феврале, когда подал в отставку с занимаемых постов и резко раскритиковал Виктора Орбана, обвинив его в том, что тот под лозунгами о строительстве суверенной и процветающей Венгрии занимался лишь накоплением личного богатства.