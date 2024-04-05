Зеленский об отправке французских войск в Украину

Политик отметил, что обучение украинских бойцов западными военными непосредственно в республике гораздо быстрее и эффективнее, чем отправка бригад за рубеж, кроме того, они должны получить боевой опыт на технике в полевых условиях, а не на базах в мирном государстве.

Зеленский также указал на важность строительства ремонтных хабов для западной техники в Украине в отдельных регионах, в том числе подземных.

«Также мы за предложение инициативы быть на границе. Как мы можем отказываться? Если они такое предлагают и будут приезжать, мы только будем поддерживать», - сказал глава украинского государства.

В конце февраля 2024 года Макрон допустил, что французская армия может быть передислоцирована на украинскую территорию. В марте президент повторил свои слова, отметив, что такой сценарий возможен.