Боевики шиитской радикальной организации "Хезболла" сбили в небе над югом Ливана беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля после того, как он вторгся в воздушное пространство страны.

"Бойцы сил сопротивления поразили ракетой класса "земля - воздух" израильский беспилотник Hermez 450", - приводит телеканал Al Mayadeen текст заявления "Хезболлы". В нем отмечается, что аппарат загорелся и рухнул на землю.

По сведениям телеканала, израильское военное командование также подтвердило информацию о сбитом БПЛА.