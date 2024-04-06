Хуситы сбили израильский беспилотник обновлено 23:57
Боевики шиитской радикальной организации "Хезболла" сбили в небе над югом Ливана беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля после того, как он вторгся в воздушное пространство страны.
"Бойцы сил сопротивления поразили ракетой класса "земля - воздух" израильский беспилотник Hermez 450", - приводит телеканал Al Mayadeen текст заявления "Хезболлы". В нем отмечается, что аппарат загорелся и рухнул на землю.
По сведениям телеканала, израильское военное командование также подтвердило информацию о сбитом БПЛА.
*** 23:45
Некоторое время назад по дистанционно-пилотируемому самолету ВВС, действовавшему в небе Ливана, была выпущена ракета класса «земля-воздух», в результате чего самолет был подбит и упал на территории Ливана.
Инцидент расследуется, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.