Турки протестовали против Израиля, а затем подрались с полицией

Группа антиизраильски настроенных граждан в Стамбуле устроила стычки с полицией, задержаны 43 человека. Инцидент произошел в районе Бейоглу, где проходила акция протеста против действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, его цитируют местные СМИ.

"Сегодня в Бейоглу прошла акция протеста против Израиля, который угнетает наших палестинских братьев и совершает массовые убийства, достигшие масштабов геноцида. По окончании акции демонстранты разошлись, но одна группа лиц осталась, несмотря на все предупреждения [полиции]. Она оказала сопротивление силам безопасности и высказывала оскорбления в адрес государственных чиновников. В связи с этим инцидентом задержаны 43 человека", - сообщил министр.

Ерликая добавил, что после проверки документов задержанных 38 из них были отпущены, в отношении 5 человек начаты судебные процедуры. Кроме того, два сотрудника полиции были отстранены от службы после этого инцидента. В их отношении проводится проверка. О причинах отстранения стражей порядка министр не сообщил.