Организаторы сегодняшних антиправительственных протестов в Тель-Авиве заявляют, что 100 000 человек принимают участие в демонстрациях, сосредоточенных на перекрестке улиц Каплан и Бегин, на «площади Демократии». Об этом сообщает Times of Israel.

Демонстранты требуют досрочных выборов и немедленной сделки по освобождению заложников, которые уже полгода удерживаются в секторе Газа.

Акции проходят в 50 точках по всей стране.