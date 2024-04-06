Консерваторы замышляют хитрый план против Сунака

Консервативная партия, которая находится у власти в Великобритании, рассматривает возможность замены премьера Риши Сунака и создания правительства единства во главе с лидером Палаты общин в парламенте Пенни Мордант после состоявшихся 2 мая 2024 года местных выборов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, это может произойти, если выборы приведут к значительным потерям консерваторов в местных советах и мэриях на фоне опросов, которые демонстрируют, что партия терпит серьезное поражение на парламентских выборах, которые ожидаются позже в этом году.

Умеренные члены консерваторов имеют план, который они называют маловероятным чрезвычайным сценарием, согласно которому могут сформировать правительство "единства", состоящего из умеренных, правых и будущих претендентов на пост премьера, говорится в материале.

Поскольку руководящая партия сейчас чувствует, что неизбежно проигрывает оппозиционным лейбористам во главе с Киром Стармером на парламентских выборах, некоторые в рядах консерваторов считают, что смена лидера дает им единственный шанс спасти ситуацию, отмечают источники.

Одна из идей состоит в том, сообщает Bloomberg, что Пенни Мордант, уже дважды баллотировавшаяся на должность премьера, могла бы привести консерваторов к победе на выборах, опираясь на свой опыт, особенно в вопросах обороны.

На местных выборах изберут более 2500 членов советов, а также мэра Лондона и ряд региональных мэров.

Если консерваторы потеряют двух своих мэров, а также несколько сотен местных депутатов, это приведет к кризису для Сунака, считают парламентарии от партии власти, с которыми общалось агентство.