Эстонцы готовы отдать свои боеприпасы Украине

Министр обороны Эстонии Анно Певкур сказал, что пытается выманить из тех же стран, которые заплатили 1,3 миллиарда долларов за боеприпасы из Чехии, еще 2,2 миллиарда долларов, чтобы заплатить за боеприпасы из Эстонии. Его цитирует Forbes.

Речь идет о 155-миллиметровых снарядах по стандартам НАТО, а также 152-миллиметровых снарядах по советским стандартам и ракете «Град».

Министр отметил, что даже если эстонцы не смогут купить весь миллион снарядов и ракет, любые получаемые ими боеприпасы добавят в запасы украинцев.