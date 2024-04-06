Словаки выбирают проукраинского президента

Бывший глава МИД Словакии Иван Корчок, придерживающийся либеральных взглядов, побеждает на выборах президента страны, второй тур которых состоялся в субботу. Это следует из результатов экзитпола, которые приводит Словацкое телевидение.

Корчок, выступающий за оказание всесторонней помощи Украине, заручился поддержкой 51,1% избирателей. Его соперник - спикер Национального совета (парламента) Словакии и лидер партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини - набирает 48,9%.

В Словакии действовали 5 938 избирательных участков. Более 4,3 млн избирателей республики с населением 5,5 млн граждан могли определить, кто в предстоящие пять лет возглавит государство. Итоги голосования должны стать известны через несколько часов.