Азербайджан не претендует на земли Армении. Об этом заявил глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу, комментируя İTV финансирование Западом Армении против Азербайджана.

«Если их цель состоит в том, чтоб, укрепив Армению, подтолкнуть ее к конфликту, то Азербайджан тоже не один. И никогда не останется одним, Турция всегда с ним. Если они что-то дадут Армении, мы дадим втрое больше. Азербайджан не хочет войны. Азербайджан не претендует на земли Армении», — заявил он.