Хорхе Глас, приговоренный к шести годам за коррупцию, укрывался в здании посольства Мексики в Кито, столице Эквадора, с декабря прошлого года. Накануне штурма Мексика объявила о предоставлении ему политического убежища. Реакция эквадорских властей последовала незамедлительно. В президентской администрации заявили, что «не собираются позволять ни одному преступнику оставаться на свободе». Захваченного экс-вице-президента перевезли в тюрьму особого режима в Гуаякиле.

В Восточном полушарии грандиозный скандал. Полиция Эквадора ворвалась на территорию посольства Мексики и арестовала бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа. По ходу штурма несколько мексиканских дипломатов получили травмы.

Возмущению мексиканской стороны не было предела, объявлено о приостановлении дипломатический отношений между Мексикой и Эквадором, мексиканские дипломаты покидают страну. Заявлено, что Мексика обратится в Международный суд ООН, поскольку нарушены базовые принципы Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Забавно, что именно посольство Эквадора в Великобритании долгое время предоставляло политическое убежище Джулиану Ассанжу, основателю WikiLeaks, который обнародовал у себя на сайте сверхсекретные шпионские материалы и за которым охотились многие пострадавшие от сливов гостайн государства.

Тогда в голову никому не могло прийти нарушить правило дипломатической экстерриториальности посольства.