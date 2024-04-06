Рухнула и Венская конвенция: вторгайся в посольства и арестовывай кого хочешь новый мир - новые порядки
В Восточном полушарии грандиозный скандал. Полиция Эквадора ворвалась на территорию посольства Мексики и арестовала бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа. По ходу штурма несколько мексиканских дипломатов получили травмы.
Хорхе Глас, приговоренный к шести годам за коррупцию, укрывался в здании посольства Мексики в Кито, столице Эквадора, с декабря прошлого года. Накануне штурма Мексика объявила о предоставлении ему политического убежища. Реакция эквадорских властей последовала незамедлительно. В президентской администрации заявили, что «не собираются позволять ни одному преступнику оставаться на свободе». Захваченного экс-вице-президента перевезли в тюрьму особого режима в Гуаякиле.
Возмущению мексиканской стороны не было предела, объявлено о приостановлении дипломатический отношений между Мексикой и Эквадором, мексиканские дипломаты покидают страну. Заявлено, что Мексика обратится в Международный суд ООН, поскольку нарушены базовые принципы Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Забавно, что именно посольство Эквадора в Великобритании долгое время предоставляло политическое убежище Джулиану Ассанжу, основателю WikiLeaks, который обнародовал у себя на сайте сверхсекретные шпионские материалы и за которым охотились многие пострадавшие от сливов гостайн государства.
Тогда в голову никому не могло прийти нарушить правило дипломатической экстерриториальности посольства.
Хорхе Гласа потерял свой пост в 2017 году, когда его обвинили в получении взяток от строительной компании. В распоряжении следствия оказалась аудиозапись, на которой Глас с подельником разрабатывали схему получения взятки.
Еще более забавно, что в минувшем декабре 2023 года обвинение в коррупции было предъявлено нынешнему президенту Эквадора Гильермо Лассо, и коррупционные связи, в которые он встроен, якобы ведут к наркомафии.
Уже целый ряд стран выступили с осуждением дерзких действий эквадорских властей в отношении мексиканского посольства. Это и вправду опасный прецедент. В нынешнем мире, создается впечатление, почти не осталось норм и правил, которые бы оставались неприкосновенны.