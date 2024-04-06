Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 05:54

Байден намерен любой ценой достичь «обменной сделки», и добиться завершения израильской спецоперации в Газе. Кровавая мясорубка, повлекшая неисчислимые человеческие жертвы, легла пятном позора на реноме американской демократии. Стратегический союзник США - Израиль вчистую проиграл международное общественное мнение. Последней каплей, переполнившей терпение Вашингтона, стало бессмысленное убийство семерых гуманитарных работников организации World Central Kitchen, расстрелянных солдатами армии Израиля. Беспристрастное международное расследование доказало, что в ходе атаки израильских солдат «использовались высокоточные боеприпасы, которые были прямо нацелены на крыши транспортных средств WCK, на которые были нанесены крупные логотипы, четко идентифицирующие их пассажиров как гуманитарных работников».

Если Нетаньяху пытается найти слабые аргументы, оправдывая преступные действия израильских солдат, то Байден оказался под мощным прессингом, в первую очередь, собственных однопартийцев и Палаты представителей, призвавших накануне приостановить поставку американского вооружения Израилю. Расстрел был преднамеренным. Факты – упрямая вещь, и никуда от этого не деться. Байдену пришлось заявить о возможности прекращения поставок оружия Израилю. В тот же день американские СМИ поспешили сообщить о «тяжелом разговоре» американского президента с Биби. Более того, Белый Дом открыто выдвинул ультиматум Израилю, потребовав приостановить спецоперацию в Газе. Изменит ли Нетаньяху свою стратегию в Газе? Весьма сомнительно, ибо Биби все еще отчаянно сопротивляется. По сообщениям, премьер-министр Израиля готов лишь пересмотреть издание военных директив, позволяющих избегать убийства мирных граждан. После международного скандала вокруг убийства сотрудников гуманитарной организации WCK, Нетаньяху ничего не оставалось, как пойти на попятную: принято решение об увеличении гуманитарной помощи сектору Газа, открыт КПП Эрез на севере сектора для доставки продовольствия, началась доставка через Ашдодский порт и увеличение грузов, поступающих из Иордании. Возникает вопрос – что же мешало Нетаньяху изначально завалить Газу гуманитарной помощью и не чинить препятствий для отправки продовольственных товаров? Разве не израильские министры - один громче другого - заявляли, что в Газу не поступит и бутылка воды? Почему Нетаньяху позволял активистам ультрарадикальной правой партии «Оцма Йехудит» блокировать грузовики с гуманитарной помощью, которые направлялись в сектор? Неужели Нетаньяху не знал о том, что за гуманитарной блокадой Газы стоит один из ведущих представителей его правительства, министр нацбезопасности, ультраправый ортодокс Бен-Гвир?! Зачем на пустом месте Нетаньяху стал настраивать международное сообщество против своей страны и правительства? Что за политическая близорукость и к чему она привела? Конечно, к международному осуждению и изоляции! И почему же, в конце концов, все же пришлось пересмотреть свою изначальную стратегию зачистки и взятия Газы измором?

Кроме этого, американцы пытаются обязать Израиль разрешить ограниченному числу жителей северной части сектора Газы вернуться к себе домой. По информации, Израиль согласен на возвращение на север сектора Газы 2000 жителей в день в период временного прекращения огня, преимущественно женщин и детей. Это означает, что за весь период на север Газы смогут вернуться 60 тысяч жителей. Однако Нетаньяху категорическим образом выступает против возвращения мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Неужели и в этом вопросе Нетаньяху в конце придется отступить и согласиться на возвращение жителей Северной Газы? Что остается загнанному в угол премьер-министру? Самое главное: под давлением международной и американской общественности позиция Байдена претерпела изменение – впервые американская администрация не стала привязывать прекращение боевых действий в Газе с безусловным освобождением израильских заложников. И по мнению израильского правительства и его сторонников, именно эволюция позиции Белого Дома обусловила ужесточение требований ХАМАСа и последовавший за этим срыв переговоров. Американская политическая элита странным образом выступила с новой консолидированной позицией по вопросу Газы. Даже фаворит президентской гонки Дональд Трамп и лидеры Республиканской партии требуют от Израиля немедленно остановить боевые действия. В свете напряженной международной ситуации вокруг Газы, сегодня, 7 апреля в Каире возобновятся сорванные переговоры. В египетскую столицу прибыл главный американский переговорщик – директор ЦРУ Уильям Бернс. В переговорах примут участие глава правительства Катара Мохаммеда Аль-Тани и глава египетской разведки Аббас Камаль.