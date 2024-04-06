Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Вооруженных сил Армении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 6 апреля с 18:30 до 22:05 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Джил, Гюнешли и Хознавар Чамбаракского, Басаркечарского и Горисского районов, с перерывами обстреливали из стрелкового оружия различного калибра, в общей сложности 16 раз, позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Эйриванг, Джамилли и Хаджилар Кедабекского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

Минобороны Азербайджана заявляет, что по всем указанным направлениям подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.