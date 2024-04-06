США призывают Израиль пойти на уступки

Правительство США призывает Израиль пойти на уступки в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских, израильских и египетских чиновников.

В частности, власти США хотят добиться возвращения части гражданского населения с юга на север сектора Газа из-за опасений касательно планируемого наступления израильских военных в южном Рафахе, где в данный момент находится более миллиона палестинцев.

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников-израильтян, захваченных ХАМАС, на заключенных в тюрьмах Израиля палестинцах, должны состояться в Каире 7 апреля. В переговорах планируют принять участие делегации США, Катара, Израиля и ХАМАС.

В ноябре 2023 года около 800 тысяч палестинцев эвакуировались с севера на юг Газы из-за ожесточенных боев Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против радикального исламистского движения ХАМАС. С тех пор Израиль запрещал палестинцам возвращаться.