Трамп призывает Израиль «быстро закончить то, что начал…»

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал войну в секторе Газа и объяснил, почему призывает к прекращению огня. Об этом Трамп рассказал в интервью на подкасте американского журналиста Хью Хьюитта, которого считают сторонником консервативных взглядов. Его заявления приводит русскоязычное израильское издание «Детали».

«Если бы я все еще был президентом, 7 октября не произошло бы, — повторил Трамп свое недавнее заявление. — Иран был бы в разбитом состоянии, у них не было денег, у них не было ничего. Теперь, вероятно, примерно через два месяца у них будет ядерное оружие».

После Трамп ответил на претензии к нему по поводу того, что он больше не поддерживает Израиль так, как поддерживал в прошлом: «То, что я сказал очень четко, — это положить конец этому. И давайте вернемся к миру и прекратим убивать людей. И это очень простой вопрос. Покончим с этим, нам нужно вернуться к миру».

Трамп также выступил с резкими нападками на президента США Джо Байдена: «Весь мир вот-вот взлетит на воздух из-за этого идиота-президента, который у нас. Он и есть идиот, самый тупой президент, который у нас когда-либо был. Самый коррумпированный и самый некомпетентный. Он худший президент в истории США».

Затем Трамп обрушился с критикой на работу пресс-службы Армии обороны Израиля: «Израиль проигрывает пиар-войну. И это происходит из-за видео, которые публикует глава пресс-службы ЦАХАЛ. В мире очень плохо относятся к этим видео».

«Израильтяне думают, что так они выглядят крутыми в глазах всего мира, — продолжил Трамп. — Но мир видит это по-другому. Пресс-служба ЦАХАЛ распространяет по всему миру кадры рушащихся зданий. Зачем израильтяне так делают, вы знаете? Я не знаю. А люди тут же додумают, что в этих зданиях много людей. И людям это не нравится. Бомбить надо, но не следовало это показывать всему миру. Теперь Израиль должен закончить то, что он начал, и закончить быстро. И жить дальше».