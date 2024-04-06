Маск: Человечество просуществует несколько сотен лет, если...

Американский бизнесмен Илон Маск призвал осваивать другие планеты, активно развивая космические перелеты. Если этого не делать, человеческая цивилизация может просуществовать не более нескольких сотен лет.

«Если мы станем межпланетными, а впоследствии межзвездными, то наша цивилизация просуществует миллионы лет, - ответил Маск в X на вопрос одного из пользователей о том, сколько, по его мнению, просуществует человечество. - Если нет, то, возможно, всего лишь несколько сотен лет».

По словам бизнесмена, человечество должно поддерживать нынешний технологический уровень до тех пор, пока не будет освоен Марс. Красную планету можно сделать пригодной для жизни в течение ближайших 20 лет, уверен миллиардер.