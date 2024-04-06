Украинские военные из бригады «Азов» заявили, что совместно с бойцами бригады Десантно-штурмовых войск (ДШВ) разбили российскую колонну и захватили новый танк. Об этом пишет «Украинская правда».

По словам «азовцев», в результате неудачного штурма под Тернами россияне потеряли 11 единиц техники. Сами же «азовцы» захватили трофеем новый российский танк Т-72Б3М.

«Разведка заметила бронегруппу россиян. Она двигалась к позициям Сил обороны на Кременском направлении. Бойцы 12-й бригады «Азов» и 95-й бригады ДШВ разбили вражескую колонну. Десант и экипажи вражеских машин спасались бегством, бросая технику…» - сообщили они.