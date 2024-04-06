В Турции с конца апреля визовый режим для таджиков
Для граждан Таджикистана в Турции с 20 апреля 2024 года будет введен визовый режим, сообщает Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» со ссылкой на Министерство иностранных дел республики.
«В министерстве подчеркнули, что 6 апреля турецкая сторона по дипломатическим каналам официально уведомила Республику Таджикистан об этой мере», - говорится в сообщении.
Граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и находиться там до 90 дней.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, отменяющий безвизовый режим для граждан Таджикистана. «Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами», - говорится в тексте президентского указа, который опубликовал официальный правительственный вестник Resmi gazete.
Источники таджикской службы «Радио Свобода» сообщили, что, согласно дипломатическим правилам, Таджикистан также обязан будет ввести визовый режим в отношении граждан Турции.
Издание отмечает, что Турция является важным направлением для туристов и деловых людей из Таджикистана. По его данным, в течение недели из страны в Стамбул вылетают шесть самолетов.