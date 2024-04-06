В Турции с конца апреля визовый режим для таджиков

Для граждан Таджикистана в Турции с 20 апреля 2024 года будет введен визовый режим, сообщает Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» со ссылкой на Министерство иностранных дел республики.

«В министерстве подчеркнули, что 6 апреля турецкая сторона по дипломатическим каналам официально уведомила Республику Таджикистан об этой мере», - говорится в сообщении.

Граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и находиться там до 90 дней.