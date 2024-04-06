«Хезболла» заявила, что сбила израильский Hermez

Ливанское проиранское движение «Хезболла» сбило в небе над югом Ливана беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля.

«Бойцы сил сопротивления поразили ракетой класса «земля – воздух» израильский беспилотник Hermez 450», - приводит телеканал Al Mayadeen текст заявления «Хезболлы».

В нем утверждается, что аппарат загорелся и рухнул на землю. По сведениям телеканала, израильское военное командование подтвердило информацию о сбитом БПЛА.

Hermez 450 является многоцелевым разведывательным летательным аппаратом.