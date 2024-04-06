Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул 11:59

Рабочая партия Курдистана из внутренней проблемы Турции превратилась в проблему Европы. Сторонники этой террористической организации продолжают совершать акты насилия в европейских государствах. Европейские политики прекрасно знают ответ на вопрос, кто виноват в росте насилия со стороны РПК в Европе. Для этого им достаточно просто подойти к зеркалу. Они сами создали эту проблему, широко распахнув свои двери сторонникам этой организации. Западноевропейские государства годами предоставляли PПK свободу действий, допускали все виды пропаганды, финансирования и вербовки. И даже к откровенно преступной деятельности членов этой организации, вроде участия в наркоторговле и незаконном обороте оружия, относились снисходительно – дескать, это такие особенности национального менталитета, нужно принимать их такими, какие они есть.

Над каждым членом РПК словно сиял нимб: «страдальцы», «жертвы ужасного режима Эрдогана», «борцы за независимость и справедливость». А значит, априори не виновны. А даже если и виновны, то самую малость, пустяк, не обеднеем, можно закрыть глаза. Высшие руководители PПK свободно проживают в Европе, для них открыты все двери, вплоть до того же Елисейского дворца. От Бельгии до Швеции – везде они чувствовали себя весьма комфортно. Как результат, этот предоставленный ими, европейскими политиками, комфорт они стали воспринимать как нечто само собой разумеющееся, не как подарок, а как обязанность Европы. Стандартная психологическая трансформация у людей определенного типа: вместо «мы вам благодарны» - «вы нам должны». Поэтому поздно удивляться этим заголовкам в сообщениях информационных агентств: «Группа из 150 сторонников PПK разобрала баррикады перед зданием Европейского парламента в Брюсселе и напала на полицию». «В германском Ганновере был организован марш в поддержку террористической организации PKK, толпа пришла к Генеральному консульству Турции и попыталась разбить окна здания».