Змеи кусают не только Анкару, но и Европу наш комментарий
Рабочая партия Курдистана из внутренней проблемы Турции превратилась в проблему Европы. Сторонники этой террористической организации продолжают совершать акты насилия в европейских государствах.
Европейские политики прекрасно знают ответ на вопрос, кто виноват в росте насилия со стороны РПК в Европе. Для этого им достаточно просто подойти к зеркалу. Они сами создали эту проблему, широко распахнув свои двери сторонникам этой организации.
Западноевропейские государства годами предоставляли PПK свободу действий, допускали все виды пропаганды, финансирования и вербовки. И даже к откровенно преступной деятельности членов этой организации, вроде участия в наркоторговле и незаконном обороте оружия, относились снисходительно – дескать, это такие особенности национального менталитета, нужно принимать их такими, какие они есть.
Над каждым членом РПК словно сиял нимб: «страдальцы», «жертвы ужасного режима Эрдогана», «борцы за независимость и справедливость». А значит, априори не виновны. А даже если и виновны, то самую малость, пустяк, не обеднеем, можно закрыть глаза. Высшие руководители PПK свободно проживают в Европе, для них открыты все двери, вплоть до того же Елисейского дворца. От Бельгии до Швеции – везде они чувствовали себя весьма комфортно.
Как результат, этот предоставленный ими, европейскими политиками, комфорт они стали воспринимать как нечто само собой разумеющееся, не как подарок, а как обязанность Европы. Стандартная психологическая трансформация у людей определенного типа: вместо «мы вам благодарны» - «вы нам должны».
Поэтому поздно удивляться этим заголовкам в сообщениях информационных агентств:
«Группа из 150 сторонников PПK разобрала баррикады перед зданием Европейского парламента в Брюсселе и напала на полицию».
«В германском Ганновере был организован марш в поддержку террористической организации PKK, толпа пришла к Генеральному консульству Турции и попыталась разбить окна здания».
И из самого свежего: «В результате инцидента, устроенного сторонниками террористической организации, выступающей против экстрадиции в Турцию члена PПK Фираза Коркмаза, в парижском аэропорту Шарль-де-Голль были ранены 3 человека».
Классика от Дэвида Петреуса: «Невозможно договориться со змеями, чтобы они кусали только соседей. Рано или поздно – они покусают вас». Кстати, нечто подобное происходит сейчас в Турции, слишком гуманно в свое время отнесшейся к мигрантам из Таджикистана. А в итоге в ходе последних рейдов против «спящих ячеек» ИГИЛ выяснилось, что как раз они в большинстве случаев и составляли их ядро.
Ну ладно, турки-то хоть вовремя спохватились и уже сделали жесткие, но оперативные выводы, отменив соглашение о безвизовом режиме с Таджикистаном. А вот Европейский союз, похоже, реагировать не собирается, продолжая пребывать в плену иллюзий. Сила инерции мышления европейцев столь высока, что они продолжают закрывать глаза на растущую угрозу со стороны PПK.
Проблема европейских политиков заключается в том, что амбиции РПК постоянно растут. Включая и их требования к уровню комфортности пребывания офисов этой организации в Европе и безопасности для ее активистов. Не за горами, судя по всему, то время, когда они потребуют для себя правовой неприкосновенности. Причем без всяких обязательств по отношению к правительствам тех европейских государств, которые на свою голову согласились их у себя разместить.
Причем это размещение не несет в себе никакой практической выгоды. Досадить Анкаре? Ладно, в определенной степени это удалось. Но неизбежно встает вопрос: а дальше-то что? Приход РПК к власти? Такой фантастический сценарий и не рассматривается – это из области бреда.
И получается, что пригрев террористов, более того, создав ситуацию, когда хвост виляет собакой, Европа ничего не получает взамен, сотворив сама себе головную боль. В странном мире мы живем, в очень странном.