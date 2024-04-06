Зеленский: «Украине мало одной Турции…»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ценит помощь Турции, но только этой страны будет мало в качестве посредника в войне. Об этом пишет «Украинская правда».

«Они (Турция – ред.) хотят быть посредниками. Но президент Эрдоган знает... Я ему благодарен за все, но он должен знать: нам мало одной Турции как посредника. Для нас формат Саммита мира лучше», - сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что Турция не сможет «зажать политику Путина. При всем уважении к турецким партнерам. Они для нас немало сделали, но у них есть и крепкие отношения с Россией, у них есть свои интересы, другие, экономические. Поэтому я считаю, что Турции будет мало».

Зеленский отметил, что Турция, «безусловно», будет среди «тех лидеров, стран, которые могут выполнять посредническую миссию. Но не просто в посредничестве. Потому что «Минск» – это также был с посреднической миссией, результата там не было, по крайней мере, для нас положительного».

Президент Украины добавил, что формат Саммита мира, который планируется провести в Швейцарии, сложный, потому что надо собрать большое количество стран. При этом, по его мнению, такое количество стран «сможет попытаться по крайней мере принудить Россию к справедливому миру».