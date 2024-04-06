Главный разведчик Украины: Скоро Россия будет наступать

Украина ожидает от России усиления наступательных действий в конце весны - начале лета, в первую очередь под Донецком. Об этом начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

«Они (ВС РФ - ред.) немного продвинутся в сторону Часова Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровск, стратегического направления Покровск», - предполагает Буданов.

При этом глава украинской спецслужбы полагает, что до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет: «Ситуация довольно сложная, но она под контролем».

В отличие от военных экспертов, придерживающихся иной точки зрения, Кирилл Буданов не исключает и украинского наступления в этом году. Но говорить на эту тему подробно он не стал, сославшись на то, что ответственность за эту область лежит на Генштабе ВСУ.

По словам Буданова, Украина нуждается сейчас «в дополнительных объемах артиллерийских систем, дополнительных объемах боеприпасов».

Комментируя совместную закупку европейскими странами по инициативе Чехии в третьих странах 800 000 артиллерийских боеприпасов для ВСУ, глава ГУР указал, что пока «не ощущает» их присутствия на фронте.