Когда и как может закончиться война в Украине: версия Шольца

«Война в Украине закончится в тот момент, когда президент Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только тогда, когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя», – заявил Шольц.

Президент РФ Владимир Путин завершит войну против Украины, когда поймет, что «не может ее выиграть на поле боя», убежден канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

Канцлер пообещал, что Германия не прекратит усилий по поддержке Украины в войне против России, и призвал Запад продолжать такую поддержку.

Шольц напомнил, что Германия на сегодня выделила Киеву военную поддержку на €28 млрд, добавив, что поддержка Западом Украины является «ключом к восстановлению мира» в Европе. Канцлер Германии уверяет, что Берлин будет поддерживать Украину «до тех пор, пока это будет необходимо».

В то же время Шольц заявил, что лучшим способом предотвратить любую эскалацию, включая потенциальный конфликт между Россией и НАТО, является тактика «эффективного сдерживания». Он призвал к развитию сильной европейской оборонной промышленности: «Поэтому мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе, как европейцы, чтобы никто не решился напасть на нас».

По словам канцлера Германии, мир возможен в любое время. Для этого «Путин просто должен прекратить свою варварскую кампанию и вывести свои войска».