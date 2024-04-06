Когда и как может закончиться война в Украине: версия Шольца
Президент РФ Владимир Путин завершит войну против Украины, когда поймет, что «не может ее выиграть на поле боя», убежден канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.
«Война в Украине закончится в тот момент, когда президент Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только тогда, когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя», – заявил Шольц.
Канцлер пообещал, что Германия не прекратит усилий по поддержке Украины в войне против России, и призвал Запад продолжать такую поддержку.
Шольц напомнил, что Германия на сегодня выделила Киеву военную поддержку на €28 млрд, добавив, что поддержка Западом Украины является «ключом к восстановлению мира» в Европе. Канцлер Германии уверяет, что Берлин будет поддерживать Украину «до тех пор, пока это будет необходимо».
В то же время Шольц заявил, что лучшим способом предотвратить любую эскалацию, включая потенциальный конфликт между Россией и НАТО, является тактика «эффективного сдерживания». Он призвал к развитию сильной европейской оборонной промышленности: «Поэтому мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе, как европейцы, чтобы никто не решился напасть на нас».
По словам канцлера Германии, мир возможен в любое время. Для этого «Путин просто должен прекратить свою варварскую кампанию и вывести свои войска».